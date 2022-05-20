МО России: неонацисты планируют взорвать мост через Десну в Черниговской области

Короткая ссылка
Неонацисты планируют взорвать мост через Десну в Черниговской области и обвинить в этом российских военных, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
МО России: неонацисты планируют взорвать мост через Десну в Черниговской области
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Вблизи села Шестовица Черниговской области украинские неонацисты заминировали автомобильный мост через реку Десну, который планируют взорвать», — говорится в заявлении Мизинцева.

По его словам, затем неонацисты планируют обвинить в подрыве моста российские вооружённые силы.

Ранее Мизинцев также заявил, что националисты разместили огневые позиции на крышах многоэтажек в Бахмуте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить