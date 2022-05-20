МО России: неонацисты планируют взорвать мост через Десну в Черниговской области
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«Вблизи села Шестовица Черниговской области украинские неонацисты заминировали автомобильный мост через реку Десну, который планируют взорвать», — говорится в заявлении Мизинцева.
По его словам, затем неонацисты планируют обвинить в подрыве моста российские вооружённые силы.
Ранее Мизинцев также заявил, что националисты разместили огневые позиции на крышах многоэтажек в Бахмуте.