МО России: неонацисты планируют взорвать мост через Десну в Черниговской области

Неонацисты планируют взорвать мост через Десну в Черниговской области и обвинить в этом российских военных, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Вблизи села Шестовица Черниговской области украинские неонацисты заминировали автомобильный мост через реку Десну, который планируют взорвать», — говорится в заявлении Мизинцева.

По его словам, затем неонацисты планируют обвинить в подрыве моста российские вооружённые силы.

Ранее Мизинцев также заявил, что националисты разместили огневые позиции на крышах многоэтажек в Бахмуте.