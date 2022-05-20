Страны G7 объявили о выделении $19,8 млрд финансовой помощи Украине

Короткая ссылка
Страны G7 объявили о выделении $19,8 млрд финансовой помощи Украине. Об этом говорится в совместном заявлении «группы семи».
Страны G7 объявили о выделении $19,8 млрд финансовой помощи Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Florian Gaertner

«Мы признаём, в частности, неотложные краткосрочные потребности Украины в финансировании. В 2022 году мы мобилизовали $19,8 млрд США для поддержки бюджета, в том числе $9,5 млрд в виде недавних обязательств, ... чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и продолжить обеспечивать предоставление основных услуг украинскому народу», — приводит заявление ТАСС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз перевёл Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн.

Сенат США принял решение о выделении Украине дополнительной помощи в объёме около $40 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить