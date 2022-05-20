Постпред Белоруссии при ООН обсудил с Гутеррешем проблему продовольственной безопасности

Короткая ссылка
Постоянный представитель Белоруссии при ООН обсудил с Генсеком организации Антониу Гутеррешем проблему обеспечения международной продовольственной безопасности в условиях санкций.
Постпред Белоруссии при ООН обсудил с Гутеррешем проблему продовольственной безопасности
  • Gettyimages.ru
  • © Michael M. Santiago

«Обсуждена проблематика международной продовольственной безопасности в условиях геополитической напряжённости и санкционного давления», — сообщается на сайте белорусского МИД.

Рыбаков передал Гутеррешу личное послание президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес Генсека. 

Ранее Гутерреш на заседании СБ ООН сообщил о необходимости возвращения на мировые рынки продуктов и удобрений из России, Белоруссии и с Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить