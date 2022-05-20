Постпред Белоруссии при ООН обсудил с Гутеррешем проблему продовольственной безопасности
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«Обсуждена проблематика международной продовольственной безопасности в условиях геополитической напряжённости и санкционного давления», — сообщается на сайте белорусского МИД.
Рыбаков передал Гутеррешу личное послание президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес Генсека.
Ранее Гутерреш на заседании СБ ООН сообщил о необходимости возвращения на мировые рынки продуктов и удобрений из России, Белоруссии и с Украины.