Постпред Белоруссии при ООН обсудил с Гутеррешем проблему продовольственной безопасности

Постоянный представитель Белоруссии при ООН обсудил с Генсеком организации Антониу Гутеррешем проблему обеспечения международной продовольственной безопасности в условиях санкций.

«Обсуждена проблематика международной продовольственной безопасности в условиях геополитической напряжённости и санкционного давления», — сообщается на сайте белорусского МИД.

Рыбаков передал Гутеррешу личное послание президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес Генсека.

Ранее Гутерреш на заседании СБ ООН сообщил о необходимости возвращения на мировые рынки продуктов и удобрений из России, Белоруссии и с Украины.