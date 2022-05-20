Шойгу: сомнительная акция Киева с островом Змеиный обернулась полным провалом

Украинские власти предприняли авантюрную попытку захватить остров Змеиный накануне Дня Победы — эта «сомнительная акция» обернулась полным провалом, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он напомнил, что российские военные ликвидировали более 50 военнослужащих элитных подразделений ВСУ и уничтожили четыре самолёта и десять вертолётов украинских вооружённых сил.

«Накануне Дня Победы украинские власти предприняли авантюрную попытку захватить остров Змеиный. Эта сомнительная акция обернулась полным провалом. Российскими вооружёнными силами ликвидировано более 50 военнослужащих элитных подразделений ВСУ. За трое суток уничтожено четыре самолёта противника, десять вертолётов, 30 беспилотных летательных аппаратов и три катера», — сказал Шойгу на коллегии Министерства обороны.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что любые провокации и впредь «будут жёстко пресекаться».

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Киев в ходе бездумной пиар-акции по захвату острова Змеиный потерял более 50 украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, четыре самолёта, десять вертолётов, три катера и 30 беспилотных летательных аппаратов.

Конашенков подчеркнул, что бессмысленная с военной точки зрения авантюра по захвату острова Змеиный закончилась для Украины катастрофой.

По словам источника в силовых структурах России, приказ об атаке острова Змеиный отдал лично украинский президент Владимир Зеленский, он требовал результат к 9 мая, хотя украинский генштаб был против.