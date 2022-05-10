Минобороны сообщило о потерях Украины в ходе бездумной пиар-акции по захвату острова Змеиный

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Киев в ходе бездумной пиар-акции по захвату острова Змеиный потерял более 50 украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, четыре самолёта, десять вертолётов, три катера и 30 беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, днём 10 мая в районе острова Змеиный российские средства ПВО уничтожили ещё один украинский БПЛА Bayraktar TB2.

Всего Киев за прошедшие трое суток потерял в данном районе 30 беспилотников, в том числе девять ударных Bayraktar TB2.

Конашенков отметил, что все беспилотники были задействованы в провалившейся пиар-акции киевского режима по захвату в канун Дня Победы острова Змеиный.

Также сегодня российские военнослужащие на берегу обнаружили ещё три прибитых с моря тела украинских диверсантов.

Отмечается, что сейчас на Змеином в результате провала операции Киева остаются 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов. Также киевский режим потерял три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27, десять вертолётов.

«Из них в воздухе сбиты три вертолёта Ми-8 с десантом на борту, один вертолёт поддержки Ми-24. Кроме того, задействованные в операции ещё шесть вертолётов Ми-8 и Ми-24 были уничтожены на земле в районе населённого пункта Арциз Одесской области», — сообщил Конашенков.

По его словам, также в море были уничтожены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту.

Конашенков подчеркнул, что бессмысленная с военной точки зрения авантюра по захвату острова Змеиный закончилась для Украины катастрофой.

«Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырёх самолётов, десяти вертолётов, трёх катеров и 30 беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

Ранее Минобороны сообщило, что украинский Генштаб по прямому указанию Владимира Зеленского и при содействии советников из США и Великобритании с 7 мая попытался провести крупную провокацию по захвату острова Змеиный. ВСУ попытались высадить десант на остров, однако понесли большие потери.

7 мая сообщалось, что российские военные сбили украинские самолёты Су-24 и Су-27, а также три вертолёта Ми-8 в районе острова Змеиный.