Вооружённые силы России сорвали попытку ВСУ захватить остров Змеиный

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Украинский Генштаб по прямому указанию Владимира Зеленского и при содействии советников из США и Великобритании с 7 мая попытался провести крупную провокацию по захвату острова Змеиный, сообщило Министерство обороны России. ВСУ попытались высадить десант на остров, однако понесли большие потери.
Вооружённые силы России сорвали попытку ВСУ захватить остров Змеиный
  • РИА Новости

«В течение двух последних суток киевским режимом было предпринято несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Чёрного моря», — сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Подразделение ВС России, которое находится на острове, сорвало эти планы, отметил он.

Так, при отражении атак в районе Змеиного в воздухе сбили четыре украинских самолёта, среди которых три Су-24 и один Су-27.

Также были сбиты три вертолёта Ми-8 с десантом на борту и один вертолёт Ми-24.

«В течение двух суток сбито в воздухе 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе восемь ударных Bayraktar TB2. При этом четыре беспилотных летательных аппарата Bayraktar сбито сегодня днём», — сказал Конашенков.

8 мая ВКС России уничтожили узел связи военного аэродрома Червоноглинское, а также корвет ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы.

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