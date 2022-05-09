Вооружённые силы России сорвали попытку ВСУ захватить остров Змеиный
- РИА Новости
«В течение двух последних суток киевским режимом было предпринято несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Чёрного моря», — сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Подразделение ВС России, которое находится на острове, сорвало эти планы, отметил он.
Так, при отражении атак в районе Змеиного в воздухе сбили четыре украинских самолёта, среди которых три Су-24 и один Су-27.
Также были сбиты три вертолёта Ми-8 с десантом на борту и один вертолёт Ми-24.
«В течение двух суток сбито в воздухе 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе восемь ударных Bayraktar TB2. При этом четыре беспилотных летательных аппарата Bayraktar сбито сегодня днём», — сказал Конашенков.
8 мая ВКС России уничтожили узел связи военного аэродрома Червоноглинское, а также корвет ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы.