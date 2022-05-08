Российские военные уничтожили в районе Одессы корвет ВМС Украины

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ВКС России уничтожили узел связи военного аэродрома Червоноглинское, а также корвет ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Российские военные уничтожили в районе Одессы корвет ВМС Украины
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«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пятихаток Харьковской области», — заявил Конашенков.

Кроме того, уничтожены узел связи военного аэродрома Червоноглинское в районе населённого пункта Арциз и корвет ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России уничтожили у острова Змеиный украинский десантно-штурмовой катер «Станислав».

7 мая российские военные сбили украинские самолёты Су-24 и Су-27, а также три вертолёта Ми-8 в районе острова Змеиный.

По информации Минобороны, 13 апреля на ракетном крейсере «Москва» после детонации боеприпаса в ходе борьбы за живучесть корабля один военнослужащий погиб, ещё 27 членов экипажа объявлены пропавшими без вести.

Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы в Севастополь.

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