Источник: приказ об атаке острова Змеиный отдал лично Зеленский

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Приказ о задуманной британскими советниками атаке острова Змеиный отдал лично украинский президент Владимир Зеленский, он требовал результат к 9 мая, хотя украинский Генштаб был против. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах России.
Источник: приказ об атаке острова Змеиный отдал лично Зеленский
  • AP

«Приказ запредельно глупой атаки на остров Змеиный отдавал лично Зеленский и требовал добиться «медийного» результата к 9 мая», — сказал источник.

По словам источника, согласно подтверждённой информации, украинский Генштаб, в том числе его глава Валерий Залужный, были против этой «самоубийственной операции».

Как рассказал источник, финалом украинской операции должно было быть совместное заявление о так называемой «перемоге» британского премьера Бориса Джонсона и Зеленского.

«Но в итоге выступал вчера только Джонсон, не упомянув ни словом о катастрофе операции по штурму Змеиного», — сказал источник.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Киев в ходе бездумной пиар-акции по захвату острова Змеиный потерял более 50 украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, четыре самолёта, десять вертолётов, три катера и 30 беспилотных летательных аппаратов.

Конашенков подчеркнул, что бессмысленная с военной точки зрения авантюра по захвату острова Змеиный закончилась для Украины катастрофой.

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