Депутат Шеремет: спецоперация нарушила планы НАТО закрепиться в районе Азовского моря
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«С освобождением Херсонской и части Запорожский области, а также ранее находившейся в оккупации южной части ДНР Украина фактически потеряла выход к Азовскому морю. Проведение спецоперации положило конец стремлению и планам НАТО во главе с США проникнуть и закрепиться в Азовском регионе», — приводит его слова РИА Новости.
Шеремет отметил, что спецоперация помешала планам построить в украинских портовых городах иностранные военные базы и гарантировала безопасность границ России.
Ранее стало известно, что часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО вошла в Балтийское море.