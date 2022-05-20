Депутат Шеремет: спецоперация нарушила планы НАТО закрепиться в районе Азовского моря

Короткая ссылка
Специальная военная операция России нарушила планы НАТО закрепиться в районе Азовского моря. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Депутат Шеремет: спецоперация нарушила планы НАТО закрепиться в районе Азовского моря
  • AP

«С освобождением Херсонской и части Запорожский области, а также ранее находившейся в оккупации южной части ДНР Украина фактически потеряла выход к Азовскому морю. Проведение спецоперации положило конец стремлению и планам НАТО во главе с США проникнуть и закрепиться в Азовском регионе», — приводит его слова РИА Новости.

Шеремет отметил, что спецоперация помешала планам построить в украинских портовых городах иностранные военные базы и гарантировала безопасность границ России.

Ранее стало известно, что часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО вошла в Балтийское море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить