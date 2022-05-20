Депутат Шеремет: спецоперация нарушила планы НАТО закрепиться в районе Азовского моря

Специальная военная операция России нарушила планы НАТО закрепиться в районе Азовского моря. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«С освобождением Херсонской и части Запорожский области, а также ранее находившейся в оккупации южной части ДНР Украина фактически потеряла выход к Азовскому морю. Проведение спецоперации положило конец стремлению и планам НАТО во главе с США проникнуть и закрепиться в Азовском регионе», — приводит его слова РИА Новости.

Шеремет отметил, что спецоперация помешала планам построить в украинских портовых городах иностранные военные базы и гарантировала безопасность границ России.

Ранее стало известно, что часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО вошла в Балтийское море.