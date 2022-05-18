Глава Крыма Аксёнов рассказал о помощи освобождённым регионам Украины

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Глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью RT рассказал о помощи освобождённым городам и регионам Украины, в том числе Херсону, Бердянску и Мелитополю.

«Крым имеет богатый опыт на протяжении восьми лет различных блокад, ограничений, санкций и так далее, мы всё это научились преодолевать, мобилизуемся быстро. В рамках гуманитарных отношений мы регулярно с первого дня фактически оказывали и точечно, и системно помощь всем освобождённым регионам Украины», — сказал Аксёнов.

По его словам, сейчас ситуация упрощается тем, что в этих регионах назначена военно-гражданская администрация.

«То есть фактически у регионов в данном случае есть руководители, те лица, которые принимают на себя ответственность за решения соответствующие. Нам проще сейчас, поскольку формируются задания с места», — сказал глава Крыма.

Он добавил, что «сейчас всё это делается адресно, точечно либо по обращению самих жителей сопредельных освобождённых территорий, либо уже непосредственно по заявке военно-гражданской администрации».

«Всё синхронизировано с органами власти, с Министерством обороны, с МЧС соответственно, нет дублирования функций в этом направлении. Поэтому, на мой взгляд, Крым готов будет оказывать содействие в дальнейшем. И как свою мы отправляем гуманитарную помощь, так и транзитом, конечно», — заявил Аксёнов.

По его словам, помощь и адресно, и системно стараются «оказывать всем без исключения, кто обращается», и «один на один с проблемами никого не оставляют».

Ранее Аксёнов заявил, что Крым восстановит железнодорожное сообщение с Херсонской и Запорожской областями.

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