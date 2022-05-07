Аксёнов: Крым восстановит железнодорожное сообщение с Херсонской и Запорожской областями

Пассажирское железнодорожное сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями будет восстановлено. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов.

«Перспективы понятные: все будет восстановлено в полном объёме», — приводит РИА Новости ответ Аксёнова на вопрос о возможном возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения Крыма и сопредельных регионов.

По его словам, «сопредельные территории будут жить нормальной, спокойной человеческой жизнью».

Ранее заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе восстановили мобильную связь.