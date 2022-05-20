В ДНР сообщили об обстреле украинскими военными Петровского района Донецка

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Украинские военные выпустили шесть снарядов по населённому пункту Новомихайловка и Петровскому району Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — RT) по направлению: 06:55 — населённый пункт Новомихайловка — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее в Донецкой Народной Республике рассказали о ранении мирного жителя Ясиноватой при обстреле со стороны ВСУ.

11 мая следователи предъявили обвинение четверым украинским военным, причастным к обстрелам территории Донбасса. 

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