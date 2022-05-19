Мирный житель Ясиноватой получил ранение при обстреле ВСУ

В Донецкой Народной Республике сообщили о ранении мирного жителя Ясиноватой при обстреле со стороны ВСУ.

«Поступила информация о ранении мирного жителя — мужчины 1962 г. р. в результате обстрела ВФУ н. п. Ясиноватая», — говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму: пенсионер получил осколочные ранения головы. Его госпитализировали в Ясиноватскую центральную районную больницу.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в городе Бахмут ДНР на верхних этажах многоквартирных жилых домов украинские националисты оборудовали огневые позиции и снайперские точки.