СК предъявил обвинение четверым украинским военным за обстрел территории Донбасса

Следователи предъявили обвинение четверым украинским военным, причастным к обстрелам территории Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Сотрудниками военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации предъявлены обвинения военнослужащим войсковой части А-2802 (36-я отдельная бригада морской пехоты Вооружённых сил Украины)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что задержанных обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещённых средств и методов ведения войны»).

По данным следствия, с 24 февраля по 10 марта украинские военные обстреливали из артиллерийского вооружения территорию ДНР, включая районы Мариуполя.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение изучить факты обстрела 9 и 10 мая украинской стороной Донецка, Горловки и Докучаевска, в результате которых четверо мирных жителей погибли, 17 получили ранения разной степени тяжести.