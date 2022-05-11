СК предъявил обвинение четверым украинским военным за обстрел территории Донбасса

Короткая ссылка
Следователи предъявили обвинение четверым украинским военным, причастным к обстрелам территории Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
СК предъявил обвинение четверым украинским военным за обстрел территории Донбасса
  • РИА Новости

«Сотрудниками военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации предъявлены обвинения военнослужащим войсковой части А-2802 (36-я отдельная бригада морской пехоты Вооружённых сил Украины)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что задержанных обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещённых средств и методов ведения войны»).

По данным следствия, с 24 февраля по 10 марта украинские военные обстреливали из артиллерийского вооружения территорию ДНР, включая районы Мариуполя.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение изучить факты обстрела 9 и 10 мая украинской стороной Донецка, Горловки и Докучаевска, в результате которых четверо мирных жителей погибли, 17 получили ранения разной степени тяжести.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить