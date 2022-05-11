СК России даст оценку обстрелам ВСУ городов Донецкой Народной Республики
11 мая 2022

СК России даст оценку обстрелам ВСУ городов Донецкой Народной Республики

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СК России даст оценку обстрелам ВСУ городов Донецкой Народной Республики

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение изучить факты обстрела 9 и 10 мая украинской стороной Донецка, Горловки и Докучаевска, в результате которых четверо мирных жителей погибли, 17 получили ранения разной степени тяжести.

По данным СК России, на территории ДНР в результате обстрелов 9 мая погибли двое мирных жителей — пожилая женщина и молодой человек.

В Кировском районе Донецка ранения получили девять мирных жителей, в том числе девочка 2007 года рождения.

В ходе атаки ВСУ повреждения получили десятки домов в Кировском, Куйбышевском, Ленинском и Петровском районах Донецка, а также Горловке и Докучаевске. Выведены из строя восемь объектов гражданской инфраструктуры.

10 мая в результате очередных обстрелов Донецка в Кировском районе ранения получили три человека. В Киевском районе погибли два человека, пять получили ранения, включая ребёнка.