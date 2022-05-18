Минобороны: Киев готовит провокацию в Константиновке по «бучинскому сценарию»

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Пленные украинские военные сообщили, что Киев под руководством западных кураторов готовит в Константиновке (ДНР) провокацию по «бучинскому сценарию». Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга.
Минобороны: Киев готовит провокацию в Константиновке по «бучинскому сценарию»
  • РИА Новости

«Для её (провокации. — RT) реализации боевики, переодетые в форму российских военнослужащих, с белыми повязками на камеру должны расстрелять украинских мирных граждан», — проинформировал Мизинцев.

Он добавил, что специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ намерены широко растиражировать в западных СМИ и на интернет-ресурсах фото- и видеоматериалы этой провокации, которые в том числе сняты видеорегистраторами якобы случайно проезжавших машин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил Генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что Москва знает, «кто готовил провокацию в Буче, какими средствами и что за люди работали над этим».

Российские следователи возбудили уголовное дело после украинской провокации в Буче.

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