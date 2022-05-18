Минобороны: Киев готовит провокацию в Константиновке по «бучинскому сценарию»
- РИА Новости
«Для её (провокации. — RT) реализации боевики, переодетые в форму российских военнослужащих, с белыми повязками на камеру должны расстрелять украинских мирных граждан», — проинформировал Мизинцев.
Он добавил, что специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ намерены широко растиражировать в западных СМИ и на интернет-ресурсах фото- и видеоматериалы этой провокации, которые в том числе сняты видеорегистраторами якобы случайно проезжавших машин.
Ранее президент России Владимир Путин заявил Генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что Москва знает, «кто готовил провокацию в Буче, какими средствами и что за люди работали над этим».
Российские следователи возбудили уголовное дело после украинской провокации в Буче.