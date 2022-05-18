Лавров обсудил с главой ВОЗ ситуацию со здравоохранением на Украине и в Донбассе

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Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом ситуацию со здравоохранением на Украине и в Донбассе.
Лавров обсудил с главой ВОЗ ситуацию со здравоохранением на Украине и в Донбассе
  • РИА Новости

«Затрагивалось положение дел в сфере здравоохранения на Украине и в Донбассе», — говорится в сообщении на сайте МИД.

В ходе разговора Лавров подробно изложил действия, предпринимаемые на ежедневной основе в рамках специальной военной операции для облегчения участи мирного населения.

Он призвал ВОЗ воздействовать на режим в Киеве с тем, чтобы тот не препятствовал реализации данных мер.

11 марта сообщалось, что ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить все особо опасные патогены в лабораториях общественного здравоохранения. 

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