DELFI: Московский сад в Риге переименуют в Латгальский парк

Московский сад в Риге переименуют в Латгальский парк. Соответствующее решение приняла Рижская дума.

Об этом информирует местное издание DELFI.

Как утверждается, несколько общественных организаций выступили с предложением переименовать парк. Инициатива была поддержана Рижской думой и Советом памятников муниципалитета.

Ранее эстонское издательство Lääne Elu сообщало об исчезновении советского памятника с кладбища в Эстонии.

До этого стало известно, что министр внутренних дел Латвии Мария Голубева уходит в отставку из-за событий вокруг памятника в Риге 9 мая.