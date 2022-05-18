DELFI: Московский сад в Риге переименуют в Латгальский парк

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Московский сад в Риге переименуют в Латгальский парк. Соответствующее решение приняла Рижская дума.
DELFI: Московский сад в Риге переименуют в Латгальский парк
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует местное издание DELFI.

Как утверждается, несколько общественных организаций выступили с предложением переименовать парк. Инициатива была поддержана Рижской думой и Советом памятников муниципалитета.

Ранее эстонское издательство Lääne Elu сообщало об исчезновении советского памятника с кладбища в Эстонии.

До этого стало известно, что министр внутренних дел Латвии Мария Голубева уходит в отставку из-за событий вокруг памятника в Риге 9 мая.

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