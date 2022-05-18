Вице-премьер России заявил о применении российскими ВС лазерных комплексов на Украине

Вице-премьер России Юрий Борисов в эфире Первого канала заявил, что российские военнослужащие применяют в ходе специальной операции на Украине боевые лазерные комплексы нового поколения.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о том, применяются ли соответствующие системы российскими войсками на Украине.

«Да, первые образцы уже используются», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Минобороны России показало кадры боевых вылетов истребителей Су-35С.

Также 8 мая российское оборонное ведомство опубликовало видео пуска ракеты «Оникс» расчётом берегового ракетного комплекса «Бастион» по наземным военным объектам украинских вооружённых сил.