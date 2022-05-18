Минобороны России показало уничтожение на Украине дроном-камикадзе «Куб» гаубиц из США

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Минобороны России опубликовало видео поражения поставленных США гаубиц M777 и украинского артиллерийского расчёта дроном-камикадзе «Куб».

Кадры были сняты беспилотником.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в районе населённого пункта Подгорное уничтожена украинская батарея 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США.

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