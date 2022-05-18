МВД Таджикистана: обстановка в районе проведения антитеррористической операции спокойная
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«В настоящее время ситуация в районе спокойная, социальная инфраструктура и общественный транспорт возобновили нормальную работу, жители района возобновили свою повседневную деятельность», — цитирует агентство «Ховар» сообщение ведомства.
Ранее появилась информация, что вооружённая группировка напала на силовиков на востоке Таджикистана, погиб офицер, ещё 13 солдат получили ранения. Отмечается, что была атакована колонна Госкомитета.
В результате антитеррористической операции задержаны восемь боевиков без оружия и более 70 вооружённых активных членов террористической группы, 11 ранены.