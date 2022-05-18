В результате нападения бандитов в Таджикистане погиб офицер и ранены 13 солдат

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Вооружённая группировка напала на силовиков на востоке Таджикистана, погиб офицер, ещё 13 солдат получили ранения, сообщили в МВД республики.
В результате нападения бандитов в Таджикистане погиб офицер и ранены 13 солдат
  • AP

Нападение вооружённой преступной группировки произошло в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области —  была атакована колонна Госкомитета, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Собеседник пояснил, что организованные преступные группы в составе 200 человек с применением всех видов оружия заблокировали трассу Душанбе — Хорог и пограничную комендатуру в трёх точках в центре Рушанского района.

По его словам, преступники «заранее подготовились к этим действиям» и для этого ввезли оружие из-за рубежа.

В результате антитеррористической операции задержаны восемь боевиков без оружия и более 70 вооружённых активных членов террористической группы, 11 ранены, сообщили в пресс-центре МВД.

У ОПГ изъято оружие, боеприпасы и «коктейли Молотова». Мирные жители не пострадали, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Утром 18 мая стало известно, что силовики Таджикистана начали антитеррористическую операцию на востоке страны в Горно-Бадахшанской автономной области после того, как члены ОПГ «для дестабилизации общественно-политической ситуации» перекрыли международную трассу Душанбе — Кульма.

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