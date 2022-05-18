На востоке Таджикистана начата антитеррористическая операция

Силовики Таджикистана начали антитеррористическую операцию на востоке страны в Горно-Бадахшанской автономной области после того, как члены ОПГ «для дестабилизации общественно-политической ситуации» перекрыли международную трассу Душанбе — Кульма.

«Члены организованной преступной группы для дестабилизации общественно-политической ситуации незаконно перекрыли международную автотрассу Душанбе — Кульма на участке автодороги в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области непосредственно на линии государственной границы», — сообщило МВД республики.

Как уточняет ведомство, преступники получили оружие и боеприпасы при поддержке международных террористических организаций. Также они привлекли иностранных наёмников, пишет РИА Новости.

«Это действие было заведомо направлено против основ конституционного строя. Организованные преступные группы не выполнили законные требования сотрудников правоохранительных органов о сдаче оружия и боеприпасов и оказали вооружённое сопротивление», — подчеркнули в министерстве.

В декабре 2021 года министры внутренних дел Таджикистана и России выразили готовность укрепить сотрудничество в борьбе с терроризмом.