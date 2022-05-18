Правительство Литвы одобрило запрещающие импорт газа из России поправки

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Правительство Литвы одобрило поправки к закону о природном газе, которыми запрещается импорт газа в страну из России.
Правительство Литвы одобрило запрещающие импорт газа из России поправки
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«С принятием этого решения мы защитим национальные интересы Литвы и обеспечим энергетическую безопасность», — цитирует ТАСС заявление министра энергетики страны Дайнюса Крейвиса.

Постановление правительства будет передано в парламент Литвы, который голосованием законодателей окончательно одобрит или отклонит эти поправки.

Ранее литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что прекращение транзита российского газа и нефти через Украину решило бы проблему нефтяного эмбарго, на которое не соглашается Венгрия.

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