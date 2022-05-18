Пушилин: командиры украинских боевиков высокого звена пока не вышли с «Азовстали»

Командиры украинских националистов самого высокого звена пока не вышли с территории «Азовстали», сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«На данный момент командиров самого высокого звена нет — они не вышли. Но это пока», — сказал он журналистам, его слова приводит Донецкое агентство новостей.

17 мая Минобороны России сообщило, что за сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков с завода «Азовсталь» в Мариуполе, в том числе 51 тяжелораненый.

По последним данным, всего с 16 мая сдались 959 боевиков, в том числе 80 раненых.

Министерство обороны опубликовало новое видео, на котором украинские военнослужащие выходят с комбината и сдаются.