Пушилин: командиры украинских боевиков высокого звена пока не вышли с «Азовстали»
- AP
«На данный момент командиров самого высокого звена нет — они не вышли. Но это пока», — сказал он журналистам, его слова приводит Донецкое агентство новостей.
17 мая Минобороны России сообщило, что за сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков с завода «Азовсталь» в Мариуполе, в том числе 51 тяжелораненый.
По последним данным, всего с 16 мая сдались 959 боевиков, в том числе 80 раненых.
Министерство обороны опубликовало новое видео, на котором украинские военнослужащие выходят с комбината и сдаются.