Силы ПВО России сбили украинские самолёты Су-25 и МиГ-29
- AP
«Российскими средствами противовоздушной обороны над населённым пунктом Триполье Донецкой Народной Республики сбит один украинский самолёт Су-25. Кроме того, в районе населённого пункта Каменная Яруга Харьковской области сбит МиГ-29 Воздушных сил Украины», — рассказал он.
16 мая стало известно, что средства противовоздушной обороны сбили в воздухе два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины в Николаевской и Харьковской областях.
Также силы ПВО сбили украинский самолёт Су-24 в районе острова Змеиный.