Силы ПВО России сбили украинские самолёты Су-25 и МиГ-29

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Силы ПВО России сбили два украинских самолёта: Су-25 над Трипольем в ДНР и МиГ-29 в Харьковской области, сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Силы ПВО России сбили украинские самолёты Су-25 и МиГ-29
  • AP

«Российскими средствами противовоздушной обороны над населённым пунктом Триполье Донецкой Народной Республики сбит один украинский самолёт Су-25. Кроме того, в районе населённого пункта Каменная Яруга Харьковской области сбит МиГ-29 Воздушных сил Украины», — рассказал он.

16 мая стало известно, что средства противовоздушной обороны сбили в воздухе два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины в Николаевской и Харьковской областях.

Также силы ПВО сбили украинский самолёт Су-24 в районе острова Змеиный.

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