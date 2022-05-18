Силы ПВО России сбили украинские самолёты Су-25 и МиГ-29

Силы ПВО России сбили два украинских самолёта: Су-25 над Трипольем в ДНР и МиГ-29 в Харьковской области, сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны над населённым пунктом Триполье Донецкой Народной Республики сбит один украинский самолёт Су-25. Кроме того, в районе населённого пункта Каменная Яруга Харьковской области сбит МиГ-29 Воздушных сил Украины», — рассказал он.

16 мая стало известно, что средства противовоздушной обороны сбили в воздухе два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины в Николаевской и Харьковской областях.

Также силы ПВО сбили украинский самолёт Су-24 в районе острова Змеиный.