Силы ПВО России сбили украинский самолёт Су-24 в районе острова Змеиный

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Силы ПВО России сбили украинский самолёт Су-24 в районе острова Змеиный, сообщило российское Министерство обороны, также уничтожены десять украинских беспилотников, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства.
Силы ПВО России сбили украинский самолёт Су-24 в районе острова Змеиный
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В районе острова Змеиный сбит один украинский самолёт Су-24. Над населёнными пунктами Новосветловка Луганской Народной Республики, Дементиевка, Изюм и Малые Проходы Харьковской области, Донецк, Высокое и Калиновское Донецкой Народной Республики уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Киев в ходе бездумной пиар-акции по захвату острова Змеиный потерял более 50 украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, четыре самолёта, десять вертолётов, три катера и 30 беспилотных летательных аппаратов.

Конашенков подчеркнул, что бессмысленная с военной точки зрения авантюра по захвату острова Змеиный закончилась для Украины катастрофой.

По словам источника в силовых структурах России, приказ об атаке острова Змеиный отдал лично украинский президент Владимир Зеленский, он требовал результат к 9 мая, хотя украинский генштаб был против.

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