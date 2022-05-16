ВС России сбили в воздухе два Су-25 ВВС Украины в Николаевской и Харьковской областях

Короткая ссылка
Средства противовоздушной обороны России сбили в воздухе два самолёта Су-25 воздушных сил Украины в Николаевской и Харьковской областях.
ВС России сбили в воздухе два Су-25 ВВС Украины в Николаевской и Харьковской областях
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха сбиты в воздухе два самолёта Су-25 воздушных сил Украины», — говорится в заявлении.

Также силы ПВО сбили украинский самолёт Су-24 в районе острова Змеиный.

Кроме того, уничтожено десять украинских беспилотников, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить