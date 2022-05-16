ВС России сбили в воздухе два Су-25 ВВС Украины в Николаевской и Харьковской областях
- РИА Новости
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Об этом сообщило Министерство обороны России.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха сбиты в воздухе два самолёта Су-25 воздушных сил Украины», — говорится в заявлении.
Также силы ПВО сбили украинский самолёт Су-24 в районе острова Змеиный.
Кроме того, уничтожено десять украинских беспилотников, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства.