ВС России сбили в воздухе два Су-25 ВВС Украины в Николаевской и Харьковской областях

Средства противовоздушной обороны России сбили в воздухе два самолёта Су-25 воздушных сил Украины в Николаевской и Харьковской областях.

Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха сбиты в воздухе два самолёта Су-25 воздушных сил Украины», — говорится в заявлении.

Также силы ПВО сбили украинский самолёт Су-24 в районе острова Змеиный.

Кроме того, уничтожено десять украинских беспилотников, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства.