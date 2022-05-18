Россия открыла сухопутную границу с Грузией

Правительство России приняло распоряжение, разрешившее выезжать из России в Грузию на автомобиле.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Снято ограничение для выезда в Грузию, а также в ДНР и ЛНР через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Ранее глава правительства республики Гарибашвили заявил, что Грузия не будет присоединяться к экономическим санкциям против России, так как Тбилиси исходит из интересов страны и народа.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал грузинскому народу долгосрочный мир с Россией и заявил, что страна не будет вовлекаться в конфликты.