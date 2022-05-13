Премьер Грузии Гарибашвили пообещал народу долгосрочный мир с Россией

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал грузинскому народу долгосрочный мир с Россией и заявил, что страна не будет вовлекаться в конфликты.
Премьер Грузии Гарибашвили пообещал народу долгосрочный мир с Россией
  • Gettyimages.ru

«Мы даём гарантию нашему населению, что мир будет долгосрочным», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, в Грузии не будет «никакого второго фронта, никакой войны».

Грузинский премьер добавил, что, «наоборот, будет развитие, строительство и мир». 

Ранее глава правительства республики Гарибашвили заявил, что Грузия не будет присоединяться к экономическим санкциям против России, так как Тбилиси исходит из интересов страны и народа.

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