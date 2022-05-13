Премьер Грузии Гарибашвили пообещал народу долгосрочный мир с Россией
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«Мы даём гарантию нашему населению, что мир будет долгосрочным», — приводит его слова РИА Новости.
По его словам, в Грузии не будет «никакого второго фронта, никакой войны».
Грузинский премьер добавил, что, «наоборот, будет развитие, строительство и мир».
Ранее глава правительства республики Гарибашвили заявил, что Грузия не будет присоединяться к экономическим санкциям против России, так как Тбилиси исходит из интересов страны и народа.