Премьер Грузии Гарибашвили пообещал народу долгосрочный мир с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал грузинскому народу долгосрочный мир с Россией и заявил, что страна не будет вовлекаться в конфликты.

«Мы даём гарантию нашему населению, что мир будет долгосрочным», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, в Грузии не будет «никакого второго фронта, никакой войны».

Грузинский премьер добавил, что, «наоборот, будет развитие, строительство и мир».

Ранее глава правительства республики Гарибашвили заявил, что Грузия не будет присоединяться к экономическим санкциям против России, так как Тбилиси исходит из интересов страны и народа.