Миссия гражданских советников ЕС вернулась в украинскую столицу для расследования военных преступлений и поддержки в организации контроля границ, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Наша миссия советников сегодня вернулась в Киев. Она поможет украинским властям посредством гражданской деятельности в вопросах контроля границ и расследования военных преступлений», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин во время переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном обратил его внимание на игнорирование странами — членами Европейского союза военных преступлений украинских силовиков.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Запад, закрывая глаза на преступления Киева, становится пособником террористов.