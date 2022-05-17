Боррель сообщил о возвращении миссии ЕС в Киев для расследования военных преступлений
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«Наша миссия советников сегодня вернулась в Киев. Она поможет украинским властям посредством гражданской деятельности в вопросах контроля границ и расследования военных преступлений», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин во время переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном обратил его внимание на игнорирование странами — членами Европейского союза военных преступлений украинских силовиков.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Запад, закрывая глаза на преступления Киева, становится пособником террористов.