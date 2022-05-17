Путин: ситуация на Украине связана с непродуманной политикой Запада

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Президент России Владимир Путин заявил, что всё происходящее вокруг Украины связано с непродуманной политикой Запада.
Путин: ситуация на Украине связана с непродуманной политикой Запада
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Всё, что происходит сегодня, в том числе и, к огромному нашему сожалению, вокруг Украины, связано с непродуманной политикой так называемого коллективного Запада», — сказал он.

По словам Путина, эти страны «на протяжении десятилетий игнорировали абсолютно законные озабоченности России в сфере обеспечения своей безопасности и всячески поощряли националистические, неофашистские элементы в киевском руководстве».

Ранее Путин заявил, что на Украине давно наблюдается разгул неонацизма. Он добавил, что всё это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах Запада. 

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