Помощник главы МВД ЛНР Киселёв рассказал о ситуации в районе Северодонецка и Лисичанска

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв рассказал о ситуации в районе Северодонецка и Лисичанска Луганской Народной Республики.

Отвечая на вопрос ведущего Первого канала о том, действительно ли в районах Северодонецка и Лисичанска в котле оказалась «огромная группировка националистов из ВСУ», Киселёв сказал: «Тысяч 15—16 в полном объёме будет».

Его словам приводит РИА Новости.

Киселёв отметил, что, по всей вероятности, командиры ВСУ приказали попавшим в окружение войскам не отступать.

«Точно так же, когда в Рубежном взяли пленных, они сказали, что неоднократно обращались к командованию, им запретили выходить, сказали стоять насмерть. А командиры высокого ранга давно убежали, ещё месяц назад», — рассказал Киселёв.

Ранее Минобороны России сообщило о сдаче в плен 265 боевиков «Азова».