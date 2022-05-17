Помощник главы МВД ЛНР Киселёв рассказал о ситуации в районе Северодонецка и Лисичанска

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Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв рассказал о ситуации в районе Северодонецка и Лисичанска Луганской Народной Республики.
Помощник главы МВД ЛНР Киселёв рассказал о ситуации в районе Северодонецка и Лисичанска
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Отвечая на вопрос ведущего Первого канала о том, действительно ли в районах Северодонецка и Лисичанска в котле оказалась «огромная группировка националистов из ВСУ», Киселёв сказал: «Тысяч 15—16 в полном объёме будет».

Его словам приводит РИА Новости.

Киселёв отметил, что, по всей вероятности, командиры ВСУ приказали попавшим в окружение войскам не отступать.

«Точно так же, когда в Рубежном взяли пленных, они сказали, что неоднократно обращались к командованию, им запретили выходить, сказали стоять насмерть. А командиры высокого ранга давно убежали, ещё месяц назад», — рассказал Киселёв.

Ранее Минобороны России сообщило о сдаче в плен 265 боевиков «Азова».

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