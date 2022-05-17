«Наша армия не уйдёт с освобождённых территорий»: в Крыму заявили, что Россия защитит юг Украины от националистов

Короткая ссылка
Роман Шимаев
Украинские страшилки о мнимых победах и готовящихся атаках — очередной блеф со стороны Киева, заявили в парламенте Крыма, подчеркнув, что населению южных регионов Украины не стоит опасаться возвращения националистов. Российская армия не покинет освобождённые территории, а цели и задачи спецоперации будут выполнены, указали в законодательном органе.
«Наша армия не уйдёт с освобождённых территорий»: в Крыму заявили, что Россия защитит юг Украины от националистов
  • РИА Новости
  • © Иван Родионов
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 17 мая 2022

    Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал фото последствий обстрела приграничного села Алексеевка.

  • Результатом санкций Евросоюза против России станет не только рост цен на энергоносители, но и проблемы с продовольствием, которые не получится списать на Москву, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также назвал эту ситуацию «ростом цен имени Байдена».

    Володин напомнил о предложении ЕС Украине «опустошить её хранилища зерна», чтобы освободить место для нового урожая.

    «Поросята из Евросоюза! По-другому и не скажешь. Жители Украины окажутся без запасов зерна, а что касается будущего урожая, во-первых, им до него ещё надо дожить, а во-вторых, у них отсутствуют дизельное топливо и бензин для проведения посевных работ», — написал политик в Telegram.

  • Пленный британский наёмник рассказал корреспонденту RT Игорю Жданову, что реальная картина на Украине сильно отличается от той, что рисуют западные журналисты.

    «Все эти истории о людях, которые направляются туда помогать, сводились к одному: «Отправляйтесь на Украину. Помогите Украине. Свяжитесь с украинским посольством, и там вам скажут, что делать». Так я и сделал. Информации было недостаточно, а та, которую нам предоставляли, была не очень прозрачной, а то и вовсе ложью», — сказал он.

  • Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и Афины должны вместе противостоять Москве и демонстрировать способность демократий действовать сообща. Он также призвал «нанести тяжёлый экономический удар по России».

    Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

    «У нас состоялись конструктивные обсуждения. Греция и США должны стоять вместе, как один кулак, чтобы поддержать народ Украины и нанести тяжёлый экономический удар по России, чтобы призвать (президента России Владимира. — RT) Путина к ответу», — сказал Байден.

    Он также отметил, что страны вместе «помогают украинцам» в противостоянии России.

  • Вхождение Финляндии и Швеции в НАТО приведёт к дилемме в сфере безопасности в Европе, пишет китайская газета Global Times.

    «Можно сделать вывод, что вступление в НАТО затянет обе страны в дилемму безопасности. Они хотят достичь более безопасной среды, однако в конечном итоге она станет более небезопасной», — говорится в материале.

  • Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка и населённый пункт Пантелеймоновка, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

  • Основные события спецоперации на Украине 16 мая.

  • ВВС США заявили об успешном испытании прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), сообщает ТАСС.

    Отмечается, что бомбардировщик B-52 успешно запустил ракету AGM-183A.

  • Член палаты представителей США Рик Аллен заявил, что рост цен на топливо в стране связан не с действиями российских властей, а с политикой президента Джо Байдена и его администрации. Этот тезис республиканец озвучил в ходе выступления в конгрессе. RT ознакомился со стенограммой речи политика.

    Аллен констатировал, что стоимость бензина в среднем по США достигла рекордных значений (конгрессмен приводил цену $4,37 за галлон (3,785 л), однако в последующие дни она несколько раз обновила исторический максимум).

    По его словам, американским семьям придётся только в этом году дополнительно заплатить $2 тыс. за топливо и это будет происходить в условиях уже рекордной инфляции. Политик отметил, что Байден пытается снять с себя ответственность за сложившийся в США кризис, созданный его администрацией.

    «Внесём ясность. Это не «временная инфляция». Это не «путинский скачок цен». Это результат уничтожения американской энергетической независимости — результат войны против ископаемого топлива. Вот что сделал Байден, и вот почему стоимость энергии стала расти задолго до ввода российских войск на Украину», — подчеркнул Аллен.

  • Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что обстрелу подверглось приграничное село Алексеевка в Глушковском районе.

    «Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет. Ответным огнём наших пограничников обстрел быстро подавлен», — написал он в Telegram.

Загрузить ещё
Читайте самые последние новости и смотрите видео в нашей группе в ОК
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить