«Наша армия не уйдёт с освобождённых территорий»: в Крыму заявили, что Россия защитит юг Украины от националистов
- РИА Новости
- © Иван Родионов
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17 мая 2022
Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал фото последствий обстрела приграничного села Алексеевка.
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Результатом санкций Евросоюза против России станет не только рост цен на энергоносители, но и проблемы с продовольствием, которые не получится списать на Москву, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также назвал эту ситуацию «ростом цен имени Байдена».
Володин напомнил о предложении ЕС Украине «опустошить её хранилища зерна», чтобы освободить место для нового урожая.
«Поросята из Евросоюза! По-другому и не скажешь. Жители Украины окажутся без запасов зерна, а что касается будущего урожая, во-первых, им до него ещё надо дожить, а во-вторых, у них отсутствуют дизельное топливо и бензин для проведения посевных работ», — написал политик в Telegram.
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Пленный британский наёмник рассказал корреспонденту RT Игорю Жданову, что реальная картина на Украине сильно отличается от той, что рисуют западные журналисты.
«Все эти истории о людях, которые направляются туда помогать, сводились к одному: «Отправляйтесь на Украину. Помогите Украине. Свяжитесь с украинским посольством, и там вам скажут, что делать». Так я и сделал. Информации было недостаточно, а та, которую нам предоставляли, была не очень прозрачной, а то и вовсе ложью», — сказал он.
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Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и Афины должны вместе противостоять Москве и демонстрировать способность демократий действовать сообща. Он также призвал «нанести тяжёлый экономический удар по России».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.
«У нас состоялись конструктивные обсуждения. Греция и США должны стоять вместе, как один кулак, чтобы поддержать народ Украины и нанести тяжёлый экономический удар по России, чтобы призвать (президента России Владимира. — RT) Путина к ответу», — сказал Байден.
Он также отметил, что страны вместе «помогают украинцам» в противостоянии России.
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Вхождение Финляндии и Швеции в НАТО приведёт к дилемме в сфере безопасности в Европе, пишет китайская газета Global Times.
«Можно сделать вывод, что вступление в НАТО затянет обе страны в дилемму безопасности. Они хотят достичь более безопасной среды, однако в конечном итоге она станет более небезопасной», — говорится в материале.
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Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка и населённый пункт Пантелеймоновка, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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Основные события спецоперации на Украине 16 мая.
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ВВС США заявили об успешном испытании прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), сообщает ТАСС.
Отмечается, что бомбардировщик B-52 успешно запустил ракету AGM-183A.
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Член палаты представителей США Рик Аллен заявил, что рост цен на топливо в стране связан не с действиями российских властей, а с политикой президента Джо Байдена и его администрации. Этот тезис республиканец озвучил в ходе выступления в конгрессе. RT ознакомился со стенограммой речи политика.
Аллен констатировал, что стоимость бензина в среднем по США достигла рекордных значений (конгрессмен приводил цену $4,37 за галлон (3,785 л), однако в последующие дни она несколько раз обновила исторический максимум).
По его словам, американским семьям придётся только в этом году дополнительно заплатить $2 тыс. за топливо и это будет происходить в условиях уже рекордной инфляции. Политик отметил, что Байден пытается снять с себя ответственность за сложившийся в США кризис, созданный его администрацией.
«Внесём ясность. Это не «временная инфляция». Это не «путинский скачок цен». Это результат уничтожения американской энергетической независимости — результат войны против ископаемого топлива. Вот что сделал Байден, и вот почему стоимость энергии стала расти задолго до ввода российских войск на Украину», — подчеркнул Аллен.
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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что обстрелу подверглось приграничное село Алексеевка в Глушковском районе.
«Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет. Ответным огнём наших пограничников обстрел быстро подавлен», — написал он в Telegram.