«Наша армия не уйдёт с освобождённых территорий»: в Крыму заявили, что Россия защитит юг Украины от националистов

Украинские страшилки о мнимых победах и готовящихся атаках — очередной блеф со стороны Киева, заявили в парламенте Крыма, подчеркнув, что населению южных регионов Украины не стоит опасаться возвращения националистов. Российская армия не покинет освобождённые территории, а цели и задачи спецоперации будут выполнены, указали в законодательном органе.