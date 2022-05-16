МИД Латвии заявил о приостановке соглашения о мемориальных сооружениях с Россией

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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о приостановке действия ст. 13-й двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках.

Об этом он сообщил в своём Twitter.

Ринкевичс написал, что направил официальную ноту в посольство России о приостановке соглашения о социальной защите военных пенсионеров России и членов их семей, которое регламентирует содержание мемориальных сооружений и памятников.

Ранее сообщалось, что Рижская дума во время заседания проголосовала за снос памятника освободителям Риги.

До этого журналист Владимир Линдерман, общественный и политический деятель Латвии, объяснил в беседе с RT, почему парламент Латвии принял поправки, разрешающие снести памятник освободителям Риги.

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