МИД Латвии заявил о приостановке соглашения о мемориальных сооружениях с Россией
Об этом он сообщил в своём Twitter.
Ринкевичс написал, что направил официальную ноту в посольство России о приостановке соглашения о социальной защите военных пенсионеров России и членов их семей, которое регламентирует содержание мемориальных сооружений и памятников.
Ранее сообщалось, что Рижская дума во время заседания проголосовала за снос памятника освободителям Риги.
До этого журналист Владимир Линдерман, общественный и политический деятель Латвии, объяснил в беседе с RT, почему парламент Латвии принял поправки, разрешающие снести памятник освободителям Риги.