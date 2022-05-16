Лукашенко: членство Минска в ОДКБ отрезвляет горячие головы на Западе

Военное взаимодействие Минска в рамках Союзного государства с Россией и членство в ОДКБ обладает отрезвляющим эффектом для западных стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на саммите в ОДКБ.

«Наше военное взаимодействие в рамках Союзного государства Беларуси и России, членство Беларуси в ОДКБ является теми стабилизаторами, оказывающими определённый отрезвляющий эффект на горячие головы по ту сторону границы. Если бы этого не было, боюсь, что горячая война была бы уже и на территории Беларуси», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил о желании Запада продлить конфликт на Украине с целью ослабления России.