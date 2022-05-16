Лукашенко: членство Минска в ОДКБ отрезвляет горячие головы на Западе
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«Наше военное взаимодействие в рамках Союзного государства Беларуси и России, членство Беларуси в ОДКБ является теми стабилизаторами, оказывающими определённый отрезвляющий эффект на горячие головы по ту сторону границы. Если бы этого не было, боюсь, что горячая война была бы уже и на территории Беларуси», — сказал Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил о желании Запада продлить конфликт на Украине с целью ослабления России.