Лукашенко: членство Минска в ОДКБ отрезвляет горячие головы на Западе

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Военное взаимодействие Минска в рамках Союзного государства с Россией и членство в ОДКБ обладает отрезвляющим эффектом для западных стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на саммите в ОДКБ.
Лукашенко: членство Минска в ОДКБ отрезвляет горячие головы на Западе
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Наше военное взаимодействие в рамках Союзного государства Беларуси и России, членство Беларуси в ОДКБ является теми стабилизаторами, оказывающими определённый отрезвляющий эффект на горячие головы по ту сторону границы. Если бы этого не было, боюсь, что горячая война была бы уже и на территории Беларуси», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил о желании Запада продлить конфликт на Украине с целью ослабления России.

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