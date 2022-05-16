В районе завода «Заря» в Рубежном обнаружили доказательства присутствия инструкторов из США и Польши, которые руководили обороной города и завода, сообщили в Народной милиции ЛНР.

В заявлении силового ведомства сообщается, что при обследовании позиций ВСУ в районе завода по производству взрывчатых веществ «Заря» «были обнаружены доказательства присутствия в городе иностранных инструкторов из США и Польши, которые руководили операцией по обороне города и завода».

«Можно видеть свидетельства того, что совсем не Украина с нами воюет, а только лишь польские наёмники руками украинцев», — сказал военнослужащий Народной милиции с позывным Алмаз.

Ранее стало известно, что силами Луганской Народной Республики освобождён крупный химический завод «Заря» в Рубежном, а также проведена полная зачистка промышленной зоны.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что оборона завода «претерпела полный коллапс».

По информации британского таблоида Daily Express, на заводе «Азовсталь» в Мариуполе заблокированы по меньшей мере трое британских бывших военных с опытом боевых действий в Афганистане.