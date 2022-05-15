Daily Express: на «Азовстали» заблокированы три британских ветерана
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Об их присутствии там сообщил бывший британский солдат, который «присоединился к так называемой интернациональной бригаде» в Донбассе, а потом получил ранение и был эвакуирован во Львов.
«Я был с парой канадцев и ничего не слышал о них (британцах. — RT) до марта, когда я получил сообщение о том, что они оказались на металлургическом заводе в Мариуполе», — сказал газете наёмник.
Как ранее сообщило РИА Новости со ссылкой на источники российских силовиков в ВСУ, британские офицеры действующего резерва до сих пор принимают участие в руководстве украинскими военными на передовой.
Украинский полковник Владимир Баранюк, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года, заявил в интервью RT о двух британцах, которые служили в рядах украинских вооружённых сил, так как «искали приключений».
Двое британцев, взятых в плен в Донбассе, призвали английского премьера Бориса Джонсона обменять их на задержанного на Украине оппозиционного политика Виктора Медведчука.