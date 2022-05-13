РИА Новости: британские военные руководят операциями ВСУ на передовой
«С начала нашей спецоперации британские офицеры постоянно работают вблизи передовой, посещают командные пункты украинцев на наиболее опасных направлениях, вносят коррективы в действия командования ВСУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Запорожье эти офицеры двигались от одного командного пункта до другого с конца апреля до 6 мая.
По данным источников, британцы используют все средства разведки НАТО.
Ранее сообщалось, что почти за две недели до начала спецоперации России на Украине, британские офицеры уже работали в Краматорске.