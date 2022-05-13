РИА Новости: британские военные руководят операциями ВСУ на передовой

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Британские офицеры действующего резерва до сих пор принимают участие в руководстве украинскими военными на передовой, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники российских силовиков в ВСУ.

«С начала нашей спецоперации британские офицеры постоянно работают вблизи передовой, посещают командные пункты украинцев на наиболее опасных направлениях, вносят коррективы в действия командования ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Запорожье эти офицеры двигались от одного командного пункта до другого с конца апреля до 6 мая.

По данным источников, британцы используют все средства разведки НАТО.

Ранее сообщалось, что почти за две недели до начала спецоперации России на Украине, британские офицеры уже работали в Краматорске.

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