Британские офицеры действующего резерва до сих пор принимают участие в руководстве украинскими военными на передовой, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники российских силовиков в ВСУ.

«С начала нашей спецоперации британские офицеры постоянно работают вблизи передовой, посещают командные пункты украинцев на наиболее опасных направлениях, вносят коррективы в действия командования ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Запорожье эти офицеры двигались от одного командного пункта до другого с конца апреля до 6 мая.

По данным источников, британцы используют все средства разведки НАТО.

Ранее сообщалось, что почти за две недели до начала спецоперации России на Украине, британские офицеры уже работали в Краматорске.