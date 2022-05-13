РИА Новости: британские офицеры работали в Краматорске за 12 дней до операции России

Почти за две недели до начала спецоперации России на Украине британские офицеры уже работали в Краматорске, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в вооружённых силах Украины.

«Так, с 11 по 14 февраля в сопровождении ЧВК GardaWorld британские командиры проводили мероприятия по синхронизации технических разведданных, полученных средствами разведки НАТО, со штабом группировки АТО в Краматорске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт о кадровых военных, работающих под прикрытием.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российским военным известно, что США, НАТО, Великобритания передают Украине не только оружие, но и разведданные.