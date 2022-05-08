Постпред США в ООН подтвердила передачу разведданных Украине
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«Мы предоставляем им разведданные, чтобы они могли защитить себя», — приводит РИА Новости слова Томас-Гринфилд в эфире телеканала CNN.
По её словам, как именно использовать разведданные, зависит от украинской стороны.
Она отметила, что США с самого начала были последовательны в поддержке Украины.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российским военным известно, что США, НАТО, Великобритания передают Украине не только оружие, но и разведданные.