Постпред США в ООН подтвердила передачу разведданных Украине

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила передачу Вашингтоном разведданных для Украины.

«Мы предоставляем им разведданные, чтобы они могли защитить себя», — приводит РИА Новости слова Томас-Гринфилд в эфире телеканала CNN.

По её словам, как именно использовать разведданные, зависит от украинской стороны.

Она отметила, что США с самого начала были последовательны в поддержке Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российским военным известно, что США, НАТО, Великобритания передают Украине не только оружие, но и разведданные.