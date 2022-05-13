РИА Новости: британские военные прибыли командовать обороной Киева после подхода ВС России

Короткая ссылка
Британские офицеры, работавшие с разведданными в Донбассе, 24 февраля были переброшены в Киев для командования обороной украинской столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники российских силовиков в армии Украины.

«Источник в украинских вооружённых силах сообщил, что после стремительного наступления группировки российских войск 24 февраля на Киев британцы, которые помогали с разведданными штабу «АТО» в Краматорске, переместились в Киев для руководства обороной города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они находились в штабе, располагавшемся на территории школы №72.

Ранее сообщалось, что почти за две недели до начала спецоперации России на Украине, британские офицеры уже работали в Краматорске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить