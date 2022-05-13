РИА Новости: британские военные прибыли командовать обороной Киева после подхода ВС России

Британские офицеры, работавшие с разведданными в Донбассе, 24 февраля были переброшены в Киев для командования обороной украинской столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники российских силовиков в армии Украины.

«Источник в украинских вооружённых силах сообщил, что после стремительного наступления группировки российских войск 24 февраля на Киев британцы, которые помогали с разведданными штабу «АТО» в Краматорске, переместились в Киев для руководства обороной города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они находились в штабе, располагавшемся на территории школы №72.

Ранее сообщалось, что почти за две недели до начала спецоперации России на Украине, британские офицеры уже работали в Краматорске.