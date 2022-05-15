Головченко: Запад заблокировал почти весь экспорт Белоруссии в ЕС и Северную Америку

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Санкции Запада заблокировали экспорт Белоруссии в Евросоюз и Северную Америку в объёме $16—18 млрд в год, рассказал телеканалу Al Arabiya белорусский премьер Роман Головченко.
Головченко: Запад заблокировал почти весь экспорт Белоруссии в ЕС и Северную Америку
  • © CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev

«Из-за санкций оказался заблокирован практически весь экспорт Беларуси в страны Европейского союза и Северной Америки — это, условно говоря, сумма, которая в год равняется порядка $16—18 млрд», — сказал он в интервью, фрагмент которого опубликовал телеканал «Беларусь 1».

Минск работает над переориентацией экспорта, подчеркнул премьер-министр.

«Естественно, мы не можем потерять этот объём экспорта, мы должны переориентировать его на другие рынки, в том числе азиатский, африканский, на рынки Ближнего Востока», — добавил Головченко.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко распорядился о расчётах страны по внешнему долгу в национальной валюте.

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