Помощник главы Чечни рассказал о гибели семи граждан США на заводе «Краситель» в Рубежном

Семь граждан США, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе, погибли на заводе «Краситель» в Рубежном, рассказал РИА Новости помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

Как напоминает агентство, ранее в сети были опубликованы данные о ликвидации в Донбассе «представителя американских спецслужб»: в интернет попала фотография паспорта американца Джозефа Уорда Кларка, уроженца Вашингтона 1987 года рождения.

«Гражданин Америки, о котором мы говорим, Джозеф Уорд (Кларк), его паспорт также находится у нас. Он нам, по сути, противостоял на заводе «Краситель», пытался противостоять. Наверное, это подразделение считалось спецназом. Я так понимаю, американцев было семь человек. Они были нами зафиксированы, и все убыли в мир иной, оставив после себя Javelin, документы и своё вооружение», — сказал Алаудинов.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на родственников сообщил о гибели на Украине 22-летнего американца Вилли Джозефа Кансела из частной военной компании.

Британский таблоид Daily Express сообщил, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе заблокированы по меньшей мере трое британских бывших военных с опытом боевых действий в Афганистане.