Кадыров призвал Эрдогана не дать «убийцам и безбожникам» из «Азова» обмануть его

Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе находятся причастные к убийствам мирных жителей Донбасса преступники.

Так он отреагировал на заявление Анкары о готовности эвакуировать по морю раненых украинских националистов.

«При всём моём уважении к лидеру мусульманского государства я бы хотел напомнить, что полк «Азов» — это фашистско-нацистское преступное вооружённое формирование, которое причастно к многочисленным зверствам и убийствам гражданского населения Донбасса», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

По его словам, мусульмане в России с огорчением восприняли новость о поставке на Украину Турцией беспилотников Bayraktar TB2.

«Обращаюсь к президенту Турции Реджепу Эрдогану: азовцы — убийцы и безбожники, которых сейчас вам хотят представить в качестве невинных жертв российской агрессии. Не дайте себя обмануть преступникам», — заключил Кадыров.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что турецкие власти готовы предоставить судно для эвакуации раненых украинских боевиков, которые находятся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Он признал, что согласия по этому вопросу нет.

7 мая в российском Минобороны сообщили, что благодаря беспрецедентным мерам России при участии ООН и МККК была завершена операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали».

По информации сил ДНР, «гражданских там не осталось», поэтому руки у подразделений республики «развязаны».