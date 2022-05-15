Российские средства ПВО сбили 15 БПЛА Украины за ночь на 15 мая

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь на 15 мая уничтожили 15 БПЛА Украины, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказал Конашенков на брифинге.

Он добавил, что силы ПВО России также перехватили ракету «Точка-У» и 11 снарядов РСЗО «Смерч».

Ранее Вооружённые силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, расположенный на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске.