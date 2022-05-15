Российские средства ПВО сбили 15 БПЛА Украины за ночь на 15 мая
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«Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказал Конашенков на брифинге.
Он добавил, что силы ПВО России также перехватили ракету «Точка-У» и 11 снарядов РСЗО «Смерч».
Ранее Вооружённые силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, расположенный на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске.