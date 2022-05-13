В Минобороны России заявили об уничтожении склада боеприпасов в Харьковской области

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил об уничтожении склада боеприпасов в Харьковской области.

По его словам, Вооружёнными силами России были поражены 32 района сосредоточения украинской живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе Краснопавловки Харьковской области.

«В результате ударов уничтожены более 300 националистов, выведены из строя 37 единиц военной техники», — отметил он.

Ранее Вооружённые силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, расположенный на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске.