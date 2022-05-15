Один человек погиб в ходе организованной СБУ провокации в херсонской колонии

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Один человек погиб в результате провокации, организованной Службой безопасности Украины (СБУ) в колонии в Херсоне, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Один человек погиб в ходе организованной СБУ провокации в херсонской колонии
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Там один погибший», — цитирует ТАСС Стремоусова.

Он отметил, что мужчина пытался бежать с территории колонии, но был остановлен.

Ранее стало известно, что российские силовики помогли 11 мая предотвратить побег заключённых из следственного изолятора, расположенного практически в центре Херсона.

В СИЗО заявили, что попытка бунта в изоляторе Херсона оказалась спланированной акцией СБУ.

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