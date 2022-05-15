В СИЗО заявили, что попытка бунта в изоляторе Херсона оказалась спланированной акцией СБУ

Специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) спланировали провокацию с попыткой побега заключённых из изолятора в Херсоне. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника учреждения Игорь Гуряков.

Ранее стало известно, что российские силовики помогли 11 мая предотвратить побег заключённых из следственного изолятора, расположенного практически в центре Херсона.

«Данная акция планировалась давно сотрудниками СБУ. От своего куратора я неоднократно получал задания по дестабилизации обстановки в учреждении. Я всеми возможными силами пытался предотвратить ситуацию», — приводит РИА Новости слова Гурякова.

Он сообщил, что является агентом СБУ с 2005 года.

«Мой позывной «Гурон». Куратором является Сипливый Андрей», — добавил Гуряков.

На 14 мая обстановка в СИЗО стабильная, все заключённые находятся на своих местах.