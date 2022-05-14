РИА Новости: российские силовики помогли предотвратить побег заключённых из СИЗО в Херсоне

Российские силовики помогли предотвратить побег заключённых из следственного изолятора, расположенного практически в центре Херсона. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах России.

По словам источника, 11 мая заключённые СИЗО в Херсоне устроили массовый бунт и покинули камеры.

«Сотрудники, обеспечивающие безопасность объекта, обратились за помощью к военной полиции России для стабилизации ситуации», — заявил источник.

Источник добавил, что на сегодняшний день обстановка стабильная, а все заключённые находятся на своих местах.

Ранее сообщалось, что Крым отправит в Херсонскую область учителей для налаживания учебного процесса по модели России.