РИА Новости: российские силовики помогли предотвратить побег заключённых из СИЗО в Херсоне
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По словам источника, 11 мая заключённые СИЗО в Херсоне устроили массовый бунт и покинули камеры.
«Сотрудники, обеспечивающие безопасность объекта, обратились за помощью к военной полиции России для стабилизации ситуации», — заявил источник.
Источник добавил, что на сегодняшний день обстановка стабильная, а все заключённые находятся на своих местах.
Ранее сообщалось, что Крым отправит в Херсонскую область учителей для налаживания учебного процесса по модели России.