РИА Новости: российские силовики помогли предотвратить побег заключённых из СИЗО в Херсоне

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Российские силовики помогли предотвратить побег заключённых из следственного изолятора, расположенного практически в центре Херсона. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах России.
РИА Новости: российские силовики помогли предотвратить побег заключённых из СИЗО в Херсоне
  • РИА Новости

По словам источника, 11 мая заключённые СИЗО в Херсоне устроили массовый бунт и покинули камеры.

«Сотрудники, обеспечивающие безопасность объекта, обратились за помощью к военной полиции России для стабилизации ситуации», — заявил источник. 

Источник добавил, что на сегодняшний день обстановка стабильная, а все заключённые находятся на своих местах.

Ранее сообщалось, что Крым отправит в Херсонскую область учителей для налаживания учебного процесса по модели России.

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